Троичанин перевел мошенникам 400 тысяч со счета знакомой у нее на глазах

Житель Троицка в присутствии знакомой перевел с ее счета мошенникам почти 400 тысяч рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурной части межмуниципального отдела полиции «Троицкий» 21-летняя местная жительница рассказала, что находилась у своего приятеля, который ранее занимал у нее деньги для вложений в Интернет-игры, но всегда возвращал.
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