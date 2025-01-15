Троичанин перевел мошенникам 400 тысяч со счета знакомой у нее на глазах

Житель Троицка в присутствии знакомой перевел с ее счета мошенникам почти 400 тысяч рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурной части межмуниципального отдела полиции «Троицкий» 21-летняя местная жительница рассказала, что находилась у своего приятеля, который ранее занимал у нее деньги для вложений в Интернет-игры, но всегда возвращал.