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Царьград

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  • Юрий Вершинин
    Кастрировать надо ещё на границе. Работать ( если они сюда едут работать) смогут и без причиндалов.Мигранты впятером...
  • Максимов
    А чтобы у покоились-долбаните Фаб-3.000!!!!Экс-полковник СБУ...
  • Максимов
    Показательно-рас стрелять!!!Мигранты впятером...

А что, так можно было? "Голый концерт" Бузовой поставил ребром вопрос о цензуре в России

А что, так можно было? "Голый концерт" Бузовой поставил ребром вопрос о цензуре в России

"Голый концерт" Ольги Бузовой поставил ребром вопрос о цензуре в России: а что, так можно было? Нужно ли регулировать образы артистов, вводить дресс-код и как-то наказывать за нарушение морально-этических норм? На эти вопросы в прямом эфире ответили эксперты.

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