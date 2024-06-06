А что, так можно было? "Голый концерт" Бузовой поставил ребром вопрос о цензуре в России

"Голый концерт" Ольги Бузовой поставил ребром вопрос о цензуре в России: а что, так можно было? Нужно ли регулировать образы артистов, вводить дресс-код и как-то наказывать за нарушение морально-этических норм? На эти вопросы в прямом эфире ответили эксперты.