А что, так можно было? "Голый концерт" Бузовой поставил ребром вопрос о цензуре в России

"Голый концерт" Ольги Бузовой поставил ребром вопрос о цензуре в России: а что, так можно было? Нужно ли регулировать образы артистов, вводить дресс-код и как-то наказывать за нарушение морально-этических норм? На эти вопросы в прямом эфире ответили эксперты.
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