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Газета.ру

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Анна Иванова: ИИ стремительно меняет пользовательские сценарии

Анна Иванова: ИИ стремительно меняет пользовательские сценарии

Исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова представила первый в России LLM-портал с вопросно-ответной системой и единым ИИ-слоем, сообщает пресс-служба Rambler&Co.

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