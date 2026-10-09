Анна Иванова: ИИ стремительно меняет пользовательские сценарии

Исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова представила первый в России LLM-портал с вопросно-ответной системой и единым ИИ-слоем, сообщает пресс-служба Rambler&Co.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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