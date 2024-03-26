Кулеба: Союзники Киева не всегда сдерживают свои обещания Украине

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил об обеспокоенности в стране тем, что утверждения союзников из государств Запада не всегда совпадают с их действиями в вопросе поддержки армии Украины.
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