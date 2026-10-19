Депутат Камнев призвал проверить все мигалки и автомобили со спецсигналами.Зампред комитета Госдумы по транспорту Георгий Камнев призвал провести масштабную ревизию всех автомобилей со спецсигналами.
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