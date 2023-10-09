"Путин обязан мне и моему мужу - я не уйду": За Нарусову, уверенную в своей безнаказанности, наконец взялись всерьез

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Но честно написать , что никакой деятельности наглая бабка в регионе не ведет, мог
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27 мин.
Валерий Каулин
Действительно, вся проблема в том, что никто во власти, если есть возможность столкнуться с противоположным мнением сверху, никогда не сделает даже попытки пошевелиться. А всего-то достаточно губернатору Тывы отозвать эту тварь с поста сенатора. Светлоликий бы, мне кажется, даже поддержал бы его решение. И не обязательно вслух, а просто молчаливым согласием.
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13 мин.
Юрий Золотарев
Если ты - мерзость, и дочь твоя - мерзость, о каких-таких &quot;правах&quot; ты вообще имеешь наглость раскрывать рот?
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3 мин.

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