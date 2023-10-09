"Путин обязан мне и моему мужу - я не уйду": За Нарусову, уверенную в своей безнаказанности, наконец взялись всерьез

Валерий Каулин

Действительно, вся проблема в том, что никто во власти, если есть возможность столкнуться с противоположным мнением сверху, никогда не сделает даже попытки пошевелиться. А всего-то достаточно губернатору Тывы отозвать эту тварь с поста сенатора. Светлоликий бы, мне кажется, даже поддержал бы его решение. И не обязательно вслух, а просто молчаливым согласием.