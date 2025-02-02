Появились подробности дела о массовом убийстве в казанской гимназии

Ильназ Галявиев, осужденный на пожизненное заключение за убийство девяти человек в гимназии Казани в мае 2021 года, рассчитывал, что его самодельное взрывное устройство сможет полностью уничтожить здание школы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на постановление суда.
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