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В свердловском ГИБДД рассказали подробности ДТП с двумя погибшими на трассе Пермь — Екатеринбург

В свердловском ГИБДД рассказали подробности ДТП с двумя погибшими на трассе Пермь — Екатеринбург

Ошибка одного из водителей привела к столкновению на встречной полосе.Накануне вечером, 6-го января в Свердловской области на автодороге Пермь — Екатеринбург произошла смертельная авария, где погибли два человека.

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