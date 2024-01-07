В свердловском ГИБДД рассказали подробности ДТП с двумя погибшими на трассе Пермь — Екатеринбург

Ошибка одного из водителей привела к столкновению на встречной полосе.Накануне вечером, 6-го января в Свердловской области на автодороге Пермь — Екатеринбург произошла смертельная авария, где погибли два человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии