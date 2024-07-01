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Об уникальной наступательной операции - в документах, рассказах поисковиков и реконструкторов военных событий.

Об уникальной наступательной операции - в документах, рассказах поисковиков и реконструкторов военных событий.

Одна из крупнейших успешных стратегических операций советских войск в годы Великой Отечественной ´Багратион´ проводилась с 23 июня по 29 августа 1944 года для разгрома немецко-фашистской группы армий ´Центр´ и освобождения Белоруссии.

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