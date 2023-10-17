32 человека стали жертвами аварий со съездом с дороги в Алтайском крае за 2023 год

Также в регионе участились аварии с наездом на препятствие — за первые 9 месяцев в них погибли семь человек За 9 месяцев 2023 года 32 человека погибли и еще 311 получили ранения в ДТП на территории Алтайского края, связанных со съездом с дороги.
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