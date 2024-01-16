В Тульской области действуют 58 мер поддержки для участников СВО и их семей

Для участников спецоперации на Украине и членов их семей из Тульской области на сегодняшний день действуют 58 мер поддержки, 33 из которых предусматривают денежные средства и 25 – без материального значения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии