Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

В Архангельском краеведческом музее закрывается выставка «Мы русские. Локальные группы русского народа»

В центре её внимания — культурные традиции локальных групп русского населения конца XIX — первой половины XX векаВ центре её внимания — культурные традиции локальных групп русского населения конца XIX — первой половины XX века Выставка, впервые представляющая в едином пространстве этнографические комплексы, разрушает стереотипы об однородности русской народной культуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх