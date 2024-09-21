В Архангельском краеведческом музее закрывается выставка «Мы русские. Локальные группы русского народа»

В центре её внимания — культурные традиции локальных групп русского населения конца XIX — первой половины XX векаВ центре её внимания — культурные традиции локальных групп русского населения конца XIX — первой половины XX века Выставка, впервые представляющая в едином пространстве этнографические комплексы, разрушает стереотипы об однородности русской народной культуры.
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