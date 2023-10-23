АВТОВАЗ начал серийное производство LADA Vesta Sportline

Как сообщает паблик Avtograd news в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на инсайдеров, с конвейера начали сходить седаны Vesta Sportline белого цвета, хотя на официальной презентации «подогретая» новинка была представлена и в кузове универсал.
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