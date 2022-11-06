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Джарахов вместе с Goody отметил победу GOATS: «Сегодня я не играл, но мысленно был там»

Эльдар Джарахов поздравил GOATS с победой над Fight Nigts. «Поздравляю с победой. Сегодня я не играл, но мысленно был там и принес победу «Козлам», – сказал блогер.

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