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  • Виктор Луговой
    Что-то в картинке не то... Когда у Третьяка был (по первости и очень недолго, а дальше только на тренировках) шлем JO...Ротенберг выложил...
  • Evgeni Velesik
    Вот молодца, надо было ещё накатить в табло!Демар Дерозан изб...

Бублик о победе над Рублевым: «Он лучше меня во всех аспектах, но я творец, художник в некоторых вещах»

Бублик о победе над Рублевым: «Он лучше меня во всех аспектах, но я творец, художник в некоторых вещах»

Он обыграл прошлогоднего чемпиона 6:4, 0:6, 6:4 и защитил очки за четвертый круг. – Какой навык вам особенно помог одержать победу?  – Думаю, [было важно] удерживать свою подачу и сбивать с ритма настолько, насколько это было возможно.

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