Бублик о победе над Рублевым: «Он лучше меня во всех аспектах, но я творец, художник в некоторых вещах»

Он обыграл прошлогоднего чемпиона 6:4, 0:6, 6:4 и защитил очки за четвертый круг. – Какой навык вам особенно помог одержать победу? – Думаю, [было важно] удерживать свою подачу и сбивать с ритма настолько, насколько это было возможно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии