Бублик о победе над Рублевым: «Он лучше меня во всех аспектах, но я творец, художник в некоторых вещах»

Он обыграл прошлогоднего чемпиона 6:4, 0:6, 6:4 и защитил очки за четвертый круг. – Какой навык вам особенно помог одержать победу? – Думаю, [было важно] удерживать свою подачу и сбивать с ритма настолько, насколько это было возможно.