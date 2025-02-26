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Царьград

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С 1 марта в России изменятся правила постановки автомобиля на учет в ГИБДД

С 1 марта в России изменятся правила постановки автомобиля на учет в ГИБДД

Законодательные изменения позволяют регистрировать автомобиль без полиса ОСАГО.С 1 марта вступят в силу изменения, касающихся порядка государственной регистрации автомобилей.

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