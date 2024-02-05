Кишиневский муниципальный молодежный центр набирает волонтеров

Кишиневский муниципальный молодежный центр набирает молодых людей в команду волонтеров. Они будут осуществлять свою деятельность в рамках Службы личностного развития и организации свободного времени молодежи, а также в рамках Волонтерской службы информирования молодежи, передает IPN.
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