Рамзан Кадыров назвал Израиль «сионистской машиной смерти» из-за ударов, которые еврейское государство наносит по сектору Газа.
Кадыров назвал Израиль «сионистской машиной смерти» из-за ударов по сектору Газа
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лина любимцева
КОНЕЧНО... СССР был потому "отсталый", что в нем не было ДЖИНСОВ? И спекулянтов гоняли...
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1 д.
лл
лина любимцева
Все правильно сказал Кадыров... Израиль вообще уже осатанел!!
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1 д.
СХ
Сергей Хоружик
Не передёргивайте.Читайте именно то,что написано,а не приписывайте свою отсебятину мне.СССР был отсталым,потому что был идеократией.То есть,экономической системой,основанной на примате завиральной идеологии.Идеологиии,оторванной от реальной жизни.А всё остальное-производное этого.
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1 д.
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