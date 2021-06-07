В Севастополе прошёл турнир по боксу на Кубок командующего Черноморским флотом

В Севастополе прошёл турнир по боксу на Кубок командующего Черноморским флотом

Чемпионат проходил в спортивном комплексе на территории филиала ФАУ МО РФ ЦСКА. Перед началом соревнований участники прошли медицинский осмотр на предмет выявления инфекционных заболеваний.

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