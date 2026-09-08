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Поиск спикера №2601. Есть гонорар

Поиск спикера №2601. Есть гонорар

Мероприятие:Выездная сессия юридической службы компании (Россия, Москва), 15-16 октября, г. БакуПрезентация, ответы на вопросы, 1,5-2 часа Интересуют следующие темы (в порядке приоритета) 1.

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