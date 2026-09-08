Поиск спикера №2601. Есть гонорар

Мероприятие:Выездная сессия юридической службы компании (Россия, Москва), 15-16 октября, г. БакуПрезентация, ответы на вопросы, 1,5-2 часа Интересуют следующие темы (в порядке приоритета) 1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым