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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Батракова 0 ударов в матче со «Спортингом». Бкмекеры ждали от него минимум 2 удара

Алексей Батраков дебютировал в Лиге чемпионов. 21-летний россиянин вышел в стартовом составе «Галатасарая» на матч против «Спортинга» (1:3) и был заменен на 64-й минуте.

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