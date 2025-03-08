Политика как он...
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Политика как она есть

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Риттер: НАТО строит заговор по продолжению конфликта за счёт Вашингтона

Риттер: НАТО строит заговор по продолжению конфликта за счёт Вашингтона

Аналитик Скотт Риттер в соцсети X выразил мнение, что НАТО строит заговор по продолжению конфликта на Украине за счёт Вашингтона.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
ТОчно! Идиотизм зашкаливает. Только  болтуны в Европе, а руководят то ими из США скорее всего.
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17 час.
AP
Andrej Popp
Европа обычный ХОЛУЙ США. Макрон уже по каждому слову консультируется с командой Трампа, Мерцу предстоит визит в США для принесеня холуйской вассальной присяги, где ему и вправят мозги. Все остальные в Европе вякающие шавки. Какой приказ придёт от команды Трампа или от него лично, так и будет. Европа возьмёт *под козырек* и выполнит все пожелания сюзерена !
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14 час.
Karmadon
Впечатление, что в ЕС верховодят клинические идиоты. Или самоубийцы.
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6 час.
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