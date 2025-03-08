Риттер: НАТО строит заговор по продолжению конфликта за счёт Вашингтона

ТОчно! Идиотизм зашкаливает. Только болтуны в Европе, а руководят то ими из США скорее всего.

AP

Andrej Popp

Европа обычный ХОЛУЙ США. Макрон уже по каждому слову консультируется с командой Трампа, Мерцу предстоит визит в США для принесеня холуйской вассальной присяги, где ему и вправят мозги. Все остальные в Европе вякающие шавки. Какой приказ придёт от команды Трампа или от него лично, так и будет. Европа возьмёт *под козырек* и выполнит все пожелания сюзерена !