В России начали продавать новейший кроссовер BMW X2 — цена на уровне Land Cruiser 300

Новейший кроссовер BMW X2, модель второго поколения с кузовом U10, прибыл в Россию. Новинка поступит в продажу по всему миру этой весной — мартом, а через несколько месяцев автомобиль будет доступен для покупки в России.
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