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Орловские новости

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В Орле ищут подрядчика для реконструкции Южного подъезда к Мценску

В Орле ищут подрядчика для реконструкции Южного подъезда к Мценску

Начальная стоимость аукциона увеличена до 666,8 млн рублей, реконструкция дороги пройдет в четыре этапа и завершится к ноябрю 2027 года.

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