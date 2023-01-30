В России запущено производство массового гаджета, принцип работы которого построен на распознавании сигналов мозга компьютером.
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