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ДумаТВ

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Мобилизованный боец ВСУ расстрелял сослуживцев, вымогавших у него деньги

Мобилизованный боец ВСУ расстрелял сослуживцев, вымогавших у него деньги

Мобилизованный военнослужащий ВСУ застрелил троих сослуживцев из-за вымогательства денег и покончил с собой.

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