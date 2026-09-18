Мобилизованный боец ВСУ расстрелял сослуживцев, вымогавших у него деньги

Мобилизованный военнослужащий ВСУ застрелил троих сослуживцев из-за вымогательства денег и покончил с собой.
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Правильно, поступил как мужчина. Молодец Так бы. в нашей армии и в тылу в России, тогда этих подонков уменьшилось бы в разы.