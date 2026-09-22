Замкомандира Кайрымов: боевики ВСУ начали заранее отходить из Марьевки

Заместитель командира штурмового взвода 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Тлеужан Кайрымов рассказал, что украинские оккупанты начали совершать попытки из населённого пункта Марьевка ещё до того, как туда вошли первые российские бойцы.
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