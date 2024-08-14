Иман Хелиф подала в суд на Трампа, Маска и Роулинг за онлайн-травлю

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф из Алжира подала в суд на социальную сеть X, владельца компании X Илона Маска, писательницу Джоан Роулинг и кандидата в президенты США Дональда Трампа за домогательства в Интернете.
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