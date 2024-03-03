Средства ПВО за ночь сбили 38 беспилотников самолетного типа Киева над территорией Республики Крым. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале .
Минобороны сообщило об уничтожении 38 украинских БПЛА над Крымом
Комментарии
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лл
лина любимцева
Нужно брать Одессу и все черноморское побережье, а жЫдо-бандэровцев нужно ГНАТЬ ДО ЛЬВОВА!! И там снова определять им "черту оседлости". А если им не нравится - пусть убираются в Израиль. И уже ТАМ БАЛАМУТЯТ!! Им там арабы дадут перцу.... У арабов, надеюсь, НЕТ "еврейских бабушек"...
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