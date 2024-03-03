Минобороны сообщило об уничтожении 38 украинских БПЛА над Крымом

лл

лина любимцева

Нужно брать Одессу и все черноморское побережье, а жЫдо-бандэровцев нужно ГНАТЬ ДО ЛЬВОВА!! И там снова определять им "черту оседлости". А если им не нравится - пусть убираются в Израиль. И уже ТАМ БАЛАМУТЯТ!! Им там арабы дадут перцу.... У арабов, надеюсь, НЕТ "еврейских бабушек"...