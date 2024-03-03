Страна и люди
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Страна и люди

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Минобороны сообщило об уничтожении 38 украинских БПЛА над Крымом

Минобороны сообщило об уничтожении 38 украинских БПЛА над Крымом

Средства ПВО за ночь сбили 38 беспилотников самолетного типа Киева над территорией Республики Крым. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале .

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Нужно брать Одессу и все черноморское побережье, а жЫдо-бандэровцев нужно ГНАТЬ ДО ЛЬВОВА!! И там снова определять им &quot;черту оседлости&quot;. А если им не нравится - пусть убираются в Израиль. И уже ТАМ БАЛАМУТЯТ!! Им там арабы дадут перцу.... У арабов, надеюсь,  НЕТ &quot;еврейских бабушек&quot;...
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