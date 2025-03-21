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Вечерний Новосибирск

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Грабители проломили стену и обчистили ювелирный магазин в Новосибирске

Грабители проломили стену и обчистили ювелирный магазин в Новосибирске

Ограбление ювелирного магазина «Азурит» в ТЦ «Пассаж» на улице Выборная произошло ночью 18 марта. Несколько человек выломали стену торгового центра на первом этаже и чудесным образом оказались не замечены охранной системой.

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