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Российские учителя массово подделали экзамены мигрантов

Российские учителя массово подделали экзамены мигрантов

Ново-Савиновский суд Казани начал рассмотрение дела о фиктивной сдаче экзаменов по русскому языку мигрантами, сообщает «КП».

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Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Надо что бы сроки стали реальными, данное преступление это предательство Родины.
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12 час.
С
Станислава
Самое хорошее это повесить этих уродов другим не повадно будет брать взятки с мастурбеков.
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3 час.
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