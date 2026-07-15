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TIG-сварка от А до Я — особенности процесса, выбор оборудования и типовые ошибки

TIG-сварка от А до Я — особенности процесса, выбор оборудования и типовые ошибки

TIG-сварка (Tungsten Inert Gas, или сварка в среде инертного газа с неплавящимся электродом) — это один из самых точных и универсальных методов дуговой сварки, позволяющий получать высококачественные швы на различных металлах.

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