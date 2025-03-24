«Подготовка к частичной демобилизации. Выражена энергия ожидания финиша»: Виноградов сделал заявление об окончании СВО

Политолог, президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов сделал заявление о том, верит ли он в серьезные и быстрые результаты, несмотря на решимость лидера США Дональда Трампа закончить конфликт как можно скорее.
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