Как Трамп может потребовать мир на Украине до инаугурации

Волкер: Трамп может потребовать от России отвода войск до инаугурации Трамп может позвонить Путину и потребовать отвода войск до 20 января, когда по традиции проходит инаугурация нового президента, считает бывший спецпредставитель Госдепа по УкраинеКурт Волкер (Фото: Ron Sachs / ZUMAPRESS / Global Look Press) Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп в случае своего переизбрания может потребовать от России отвода войск в зоне военной операции еще до вступления в должность.