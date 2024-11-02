Как Трамп может потребовать мир на Украине до инаугурации

Волкер: Трамп может потребовать от России отвода войск до инаугурации Трамп может позвонить Путину и потребовать отвода войск до 20 января, когда по традиции проходит инаугурация нового президента, считает бывший спецпредставитель Госдепа по УкраинеКурт Волкер (Фото: Ron Sachs / ZUMAPRESS / Global Look Press) Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп в случае своего переизбрания может потребовать от России отвода войск в зоне военной операции еще до вступления в должность.
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