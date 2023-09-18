Бывший американский морской пехотинец Брайан Берлетик заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могло закончиться победой Киева, потому что они никогда не располагали средствами, позволяющими конкурировать с российской армией.
Бывший американский морской пехотинец Брайан Берлетик заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могло закончиться победой Киева, потому что они никогда не располагали средствами, позволяющими конкурировать с российской армией.
Свежие комментарии