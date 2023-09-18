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Бывший военный США Берлетик: ВСУ не могут конкурировать с российской армией

Бывший военный США Берлетик: ВСУ не могут конкурировать с российской армией

Бывший американский морской пехотинец Брайан Берлетик заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могло закончиться победой Киева, потому что они никогда не располагали средствами, позволяющими конкурировать с российской армией.

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