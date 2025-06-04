Автоэксперт Субботин призвал менять смазочный материал каждые 7 тыс. км в жаркий сезон

Летом автомобилисты часто сталкиваются с повышенным потреблением горючего. Среди основных факторов, влияющих на этот показатель, выделяются загрязненное масло в двигателе, неисправности инжекторов и резкий стиль вождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии