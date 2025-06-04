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Автоэксперт Субботин призвал менять смазочный материал каждые 7 тыс. км в жаркий сезон

Автоэксперт Субботин призвал менять смазочный материал каждые 7 тыс. км в жаркий сезон

Летом автомобилисты часто сталкиваются с повышенным потреблением горючего. Среди основных факторов, влияющих на этот показатель, выделяются загрязненное масло в двигателе, неисправности инжекторов и резкий стиль вождения.

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