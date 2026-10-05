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Царьград

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Полиция Новой Зеландии начала расследование против пилота Flydubai

Полиция Новой Зеландии начала расследование против пилота Flydubai

Полиция Новой Зеландии расследует деятельность второго пилота Flydubai Хамама аль-Хаммами после инцидента с нападением на командира рейса из Дубая в Тель-Авив.

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