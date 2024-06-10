Сергей Васильев Главпидор, а в свободное время - президент Латвии, пишет что Санкт-Петербург - это всего лишь пригород Риги.
Враг у порога...
Комментарии
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Natalija Osminina
Вы путаете Латвию и Эстонию с Литвой. В Литве единственный раз был вялый и малочисленный парад доскрипевших до нынешних времен "лесных братьев". А русских в Литве 5%.
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2 час.
Natalija Osminina
А элиты выбирают сами себя. просто пишут себе голоса. Как будто не знали))
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2 час.
Natalija Osminina
И кстати, чем больше элиты " смердят", тем больше литовцев понимают, куда их ведут - на убой. Тем больше просветления в их мозгах. Такая логика Вам тоже оказалась недоступной?))
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2 час.
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