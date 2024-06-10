Враг у порога...

Natalija Osminina Вы путаете Латвию и Эстонию с Литвой. В Литве единственный раз был вялый и малочисленный парад доскрипевших до нынешних времен "лесных братьев". А русских в Литве 5%.

Natalija Osminina А элиты выбирают сами себя. просто пишут себе голоса. Как будто не знали))