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Враг у порога...

Враг у порога...

Сергей Васильев Главпидор, а в свободное время - президент Латвии, пишет что Санкт-Петербург - это всего лишь пригород Риги.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Вы путаете Латвию и Эстонию с Литвой. В Литве единственный раз был вялый и малочисленный парад  доскрипевших до нынешних времен  &quot;лесных братьев&quot;. А русских в Литве 5%.
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2 час.
Natalija Osminina
А элиты выбирают сами себя. просто пишут себе голоса. Как будто не знали))
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2 час.
Natalija Osminina
И кстати, чем больше элиты &quot; смердят&quot;, тем больше литовцев понимают, куда их ведут - на убой. Тем больше просветления в их мозгах. Такая логика Вам тоже оказалась недоступной?))
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2 час.

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