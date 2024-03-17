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В Москве фиксируется беспрецедентная активность избирателей на выборах

В Москве фиксируется беспрецедентная активность избирателей на выборах

В столице наблюдается беспрецедентная активность избирателей на президентских выборах, о чем сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Александр Асафов.

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