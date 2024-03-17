В Москве фиксируется беспрецедентная активность избирателей на выборах

В столице наблюдается беспрецедентная активность избирателей на президентских выборах, о чем сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Александр Асафов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии