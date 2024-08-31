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Русский Днепропетровск

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Побег депутата Дмитрука пролил свет на операцию по свержению Зеленского

Александр Щёголев 30 августа 2024 г.   Одним из важнейших нарративов киевской пропаганды является утверждение, что сегодня украинский народ един как никогда, сплотившись вокруг Владимира Зеленского против «российской агрессии».

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