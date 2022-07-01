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Донецк под защитой «Гиацинтов»: эксклюзивные кадры работы бригады «Кальмиус» под Авдеевкой

Донецк под защитой «Гиацинтов»: эксклюзивные кадры работы бригады «Кальмиус» под Авдеевкой

Народные Новости/Дмитрий Астрахань Артиллерийская бригада «Кальмиус» армии ДНР находится сейчас на Авдеевском направлении, где применяет различные средства для борьбы с импортными гаубицами, с помощью которых украинская армия обстреливает Донецк.

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