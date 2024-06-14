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Источник: военный суд рассмотрит дело о госизмене сыновей липецкого священника

Источник: военный суд рассмотрит дело о госизмене сыновей липецкого священника

Военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова , задержанных в Курской области во время попытки незаконного перехода российско-украинской границы.

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