Источник: военный суд рассмотрит дело о госизмене сыновей липецкого священника

Военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова , задержанных в Курской области во время попытки незаконного перехода российско-украинской границы.
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