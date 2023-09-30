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Общий объем продаж PSP превысил 82,5 миллиона устройств Шон Лэйден, бывший гене...

Общий объем продаж PSP превысил 82,5 миллиона устройств Шон Лэйден, бывший гене...

Общий объем продаж PSP превысил 82,5 миллиона устройствШон Лэйден, бывший генеральный директор Sony Interactive Entertainment America, опубликовал сообщение в память о PSP, а также раскрыл цифру общего объема продаж, который составил более 82,5 миллионов единиц.

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