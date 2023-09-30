Общий объем продаж PSP превысил 82,5 миллиона устройств Шон Лэйден, бывший гене...

Общий объем продаж PSP превысил 82,5 миллиона устройствШон Лэйден, бывший генеральный директор Sony Interactive Entertainment America, опубликовал сообщение в память о PSP, а также раскрыл цифру общего объема продаж, который составил более 82,5 миллионов единиц.
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