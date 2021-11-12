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Глава комитета транспорта Госдумы Москвичев поддержал законопроект по QR-кодам

Глава комитета транспорта Госдумы Москвичев поддержал законопроект по QR-кодам

© РИА Новости / Алексей МайшевПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддерживает правительственный законопроект по QR-кодам, заявил РИА Новости глава аппарата Евгений Москвичев.

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