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Хайдаров не явился на мирные переговоры по конфликту со Славой и Успенской, но обещал ответить на обвинения

Хайдаров не явился на мирные переговоры по конфликту со Славой и Успенской, но обещал ответить на обвинения

1 октября в Европейском медицинском центре должны были состояться примирительные переговоры по конфликту, связанному с хирургом Тимуром Хайдаровым, певицей Славой, Любовью Успенской и недовольными пациентками пластического хирурга.

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