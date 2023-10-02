Хайдаров не явился на мирные переговоры по конфликту со Славой и Успенской, но обещал ответить на обвинения

1 октября в Европейском медицинском центре должны были состояться примирительные переговоры по конфликту, связанному с хирургом Тимуром Хайдаровым, певицей Славой, Любовью Успенской и недовольными пациентками пластического хирурга.
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