«Варварский теракт». Владимира Путина интересует, кто заказчик

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями Правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвящённое принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам.
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