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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Максима Рим» подписал экс-защитника «Зенита» Ксавьера Муна

«Максима Рим» объявил о подписании Ксавьера Муна (31 год, 188 см). Американский защитник присоединился к новой римской команде, которая будет выступать в чемпионате Италии и Еврокубке.

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