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Нидерланды заявляют, что отказываются от российского СПГ

Нидерланды заявляют, что отказываются от российского СПГ

В то время как ЕС находится на ранней стадии обсуждения вопроса об ограничении потока российского сжиженного природного газа (СПГ), а украинские официальные лица призывают европейских политиков таким образом перекрыть поток платежей, которые, по их мнению, поддерживают специальную военную операцию России, Нидерланды продвигаются вперед в сокращении своего импорта российского .

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