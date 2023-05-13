Нидерланды заявляют, что отказываются от российского СПГ

В то время как ЕС находится на ранней стадии обсуждения вопроса об ограничении потока российского сжиженного природного газа (СПГ), а украинские официальные лица призывают европейских политиков таким образом перекрыть поток платежей, которые, по их мнению, поддерживают специальную военную операцию России, Нидерланды продвигаются вперед в сокращении своего импорта российского .
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