Реальные доходы населения России за последние пять лет увеличились более чем на 30%. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Госдумы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Песков заявил о н...
- ВВ Лондон завалят гр...
- ЛЛ Охота на Зеленско...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым