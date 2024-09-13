Кайя Гербер повторила культовый образ своей матери Синди Кроуфорд 30-летней давности

Кайя Гербер повторила образ своей матери Синди Кроуфорд на красной дорожке кинофестиваля в Торонто. 23-летняя модель пришла на премьеру нового фильма Shell, где сыграла одну из главных ролей, в белом облегающем платье Herve Lager, в таком же Кроуфорд появлялась на церемонии "Оскар" в 1993 году.